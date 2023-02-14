https://news.day.az/world/1537972.html Чавушоглу о нормализации отношений между Турцией и Израилем
Чавушоглу о нормализации отношений между Турцией и Израилем
С обеих сторон есть политическая воля для нормализации отношений Турции и Израиля.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Он отметил, что Израиль был одним из первых, кто оказал поддержку после землетрясения в Турции.
"Мы ценим поддержку, оказанную в это трудное время. С обеих сторон существует политическая воля к нормализации отношений. Послы обеих стран работают над укреплением отношений", - сказал Чавушоглу.
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