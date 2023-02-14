В Нижнем Новгороде таксист нашел на автомойке $4 тыс., которые обронил араб-переводчик, сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, Хуссейн приехал на автомойку за рулем Kia и подошел к кассе. Вместе с кошельком лингвист вынул конверт с деньгами, но не заметил этого и обронил его, после чего уехал.

Следующим на автомойку приехал таксист на Lada, который обратил внимание на конверт и подобрал его. Пострадавший водитель Kia обратился в полицию с заявлением о пропаже крупной суммы. Когда правоохранителям удалось вычислить таксиста, он объяснил, что принял долларовые купюры за билеты "банка приколов".