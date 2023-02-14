Власти Южной Кореи подготовили план наращивания оборонного экспорта

Власти Южной Кореи намерены наращивать оборонный экспорт путем стимулирования технологического сотрудничества между частным сектором и государственными разработчиками, а также через подготовку квалифицированных кадров. Об этом во вторник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на неназванных официальных лиц, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, министры национальной обороны и промышленности Ли Чжон Соп и Ли Чхан Ян провели межведомственное совещание, на котором обсуждались меры стимулирования оборонного экспорта. В 2022 году Южная Корея поставила за рубеж оружие на рекордные $17 млрд, и власти страны намерены развивать этот успех, пишет агентство.

"Конкурентоспособность боевых систем Южной Кореи была подтверждена рекордными продажами оружия в прошлом году. Мы должны стать единой командой, наладив межведомственное сотрудничество, чтобы завоевать доверие наших покупателей", - процитировал источник агентства заявление Ли Чжон Сопа, сделанное на совещании.

Среди прочего обсуждалась возможность выделить до 2027 года почти $1,2 млрд на активизацию сотрудничества частного сектора с государственным. В частности, это будет выражаться в использовании технологий частных фирм в разработке новых вооружений. Еще около $170 млн планируется выделить в этот же временной период на налаживание в стране производства "40 ключевых компонентов и материалов военной промышленности", а также на подготовку более 3 тыс. квалифицированных специалистов в год, в частности в таких секторах, как машиностроение, авиастроение.

Кроме того, в ближайшие пять лет планируется провести технико-экономическую оценку целого ряда проектов в передовых областях, таких как искусственный интеллект, робототехника, космические технологии. Бюджет 16 проектов в этих сферах может составить примерно $1,6 млрд, пишет агентство.

Ожидается, что окончательная версия плана будет согласована президентским консультативным советом по науке и технологиям, заседание которого должно пройти во второй половине февраля.