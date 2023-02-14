Значительная часть пострадавших при землетрясениях выписана из больниц

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что значительная часть из 81 тыс. пострадавших при землетрясениях, начавшихся на юго-востоке страны 6 февраля, уже выписаны из больниц. Об этом сообщает Haberturk, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы выписали (из больниц. - "Газета.Ru") значительную часть из более чем 81 тысячи наших граждан, которые получили травмы при землетрясениях", - сообщил Эрдоган.

Также, по его словам, из-под завалов спасены живыми уже более восьми тысяч человек.