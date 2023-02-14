Король Карл III ищет сотрудника, который будет отвечать на его письма

Король Великобритании Карл III ищет в свою команду "писателя-призрака", который будет помогать ему отвечать на письма от подданных. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В объявлении королевского двора говорится, что помощник корреспондента будет работать в Букингемском дворце и получать зарплату 23 тыс. фунтов стерлингов в год. Главное требование к идеальному кандидату - "всегда выполнять работу с безупречной точностью".

"Вы будете отвечать на письма, отправленные общественностью по социальным, общественным и национальным вопросам", - говорится в вакансии.

На прошлой неделе Букингемский дворец опубликовал вакансию "менеджера по привлечению талантов" с зарплатой в 55 тыс. фунтов стерлингов в год. Успешный кандидат должен "уметь использовать различные методы отбора", а также пройти обучение по "психометрическим оценкам".

"Команда по поиску талантов была создана совсем недавно. Руководя небольшой командой, вы будете предоставлять исключительные услуги по подбору персонала, управляя всей деятельностью на протяжении всего цикла найма", - говорится в вакансии, опубликованной на официальном сайте дворца.