https://news.day.az/world/1538022.html Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 31 974 человек
Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 31 974 человек
Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 31 974 человек.
Об этом сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.
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