Сотрудники Tesla планируют провести первую в истории компании забастовку

Сотрудники американского производителя электромобилей Tesla планируют провести первую в истории компании забастовку с требованием повысить заработную плату.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, работники завода в городе Буффало (штат Нью-Йорк) запустили кампанию по объединению в профсоюз, чтобы позже провести забастовку. Как отмечает агентство, руководство Tesla до этого успешно сопротивлялось созданию профсоюзов на своих заводах в США.

Сотрудники требуют повышения заработной платы и снижения производственной нагрузки, которая, по их словам, наносит вред здоровью. "Люди устали от того, что с ними обращаются как с роботами", - сказал представитель организационного комитета профсоюза Аль Челли. По словам рабочих, руководство Tesla отслеживает даже нажатия на клавиши компьютеров, чтобы определить, сколько времени сотрудники тратят на выполнение задач.

Ранее компания американского предпринимателя Илона Маска сообщила, что получила рекордную прибыль по итогам четвертого квартала 2022 года. По итогам всего прошлого года чистая прибыль Tesla увеличилась вдвое и составила $12,6 млрд, выручка выросла на 51%, до $81,5 млрд.