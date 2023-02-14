Армения пообещала Азербайджану мирный договор

Правительство Армении в настоящее время работает над новым вариантом проекта мирного соглашения с Азербайджаном и в ближайшем будущем передаст его Баку. Как передает Day.Az, об этом во вторник на брифинге заявил секретарь Совбеза республики Армен Григорян.

"Армянская сторона получила ответ на предложенный ею текст [мирного соглашения], это продолжающийся процесс, сейчас армянская сторона работает, и как можно скорее мы передадим текст азербайджанской стороне", - отметил он.