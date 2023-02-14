Близ Алматы произошло землетрясение

В Алматинской области Казахстана 14 февраля в 16:35 зарегистрировано землетрясение.

Как передает Day.Az, со ссылкой на Спутник Казахстан, эпицентр землетрясения расположен в 15 км от села Тургень на территории Алматинской области.

Энергетический класс землетрясения - 8.8. Магнитуда MPV - 4.2, глубина - 25 км.

Сведений об ощутимости нет.

Департаментом по ЧС Алматинской области оповещены местные исполнительные органы, департамент полиции, Казселезащита, прокуратура и другие организации, уточняется обстановка на вверенных территориях.

Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.