https://news.day.az/world/1538039.html Близ Алматы произошло землетрясение
Близ Алматы произошло землетрясение
В Алматинской области Казахстана 14 февраля в 16:35 зарегистрировано землетрясение.
Как передает Day.Az, со ссылкой на Спутник Казахстан, эпицентр землетрясения расположен в 15 км от села Тургень на территории Алматинской области.
Энергетический класс землетрясения - 8.8. Магнитуда MPV - 4.2, глубина - 25 км.
Сведений об ощутимости нет.
Департаментом по ЧС Алматинской области оповещены местные исполнительные органы, департамент полиции, Казселезащита, прокуратура и другие организации, уточняется обстановка на вверенных территориях.
Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.
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