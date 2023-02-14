https://news.day.az/world/1538049.html На побережье Батуми временно ограничено движение судов и паромов
На побережье Батуми временно ограничено движение судов и паромов
На побережье Батуми временно ограничено движение всех типов судов и паромов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Netgazeti, такое решение было принято вчера в связи со взрывом подводной мины на берегу Черного моря в Батуми.
Сообщается, что после инцидента движение в море было приостановлено, а в территориальных водах Грузии начаты съемки дронами.
Отметим, что инцидент произошел вчера в 18:00 по местному времени. На видео, снятых очевидцами происшествия, видно, что причиной взрыва стала подводная мина.
МВД Грузии пока не сообщило, что послужило причиной взрыва.
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