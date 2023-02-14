https://news.day.az/world/1538050.html Турция частично приостановит импорт золота после землетрясения - Bloomberg
Турция частично приостановит импорт золота после землетрясения - Bloomberg
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что власти Турции приняли решение о частичной приостановке импорта золота. Как уточняет агентство, это решение принято в рамках плана, который должен смягчить экономические последствия землетрясений, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации агентства, соответствующее постановление уже подготовило турецкое Министерство казначейства и финансов. В документе говорится о приостановке импорта золота из-за рубежа. Речь о металле, который относится к категории "оплата наличными при получении товара". В министерстве не ответили на запрос Bloomberg.
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