Турция частично приостановит импорт золота после землетрясения

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что власти Турции приняли решение о частичной приостановке импорта золота. Как уточняет агентство, это решение принято в рамках плана, который должен смягчить экономические последствия землетрясений, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации агентства, соответствующее постановление уже подготовило турецкое Министерство казначейства и финансов. В документе говорится о приостановке импорта золота из-за рубежа. Речь о металле, который относится к категории "оплата наличными при получении товара". В министерстве не ответили на запрос Bloomberg.