https://news.day.az/world/1538051.html НАТО может повысить расходы на оборону - Bloomberg
НАТО может повысить расходы на оборону - Bloomberg
В НАТО рассматривают возможность повышения целевых расходов на оборону, сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az.
Речь идет о достижении заявленного десять лет назад уровня в не менее 2% от ВВП на расходы на оборону, который должны установить все страны военно-политического альянса.
Однако в некоторых членах НАТО правительства продолжают бороться за достижение даже хотя бы этого уровня, и встреча на уровне министров обороны в Брюсселе будет проходить на фоне обострения отношений между Китаем и Соединенными Штатами из-за случайно залетевшего в американское воздушное пространство китайского погодного аэростата.
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