https://news.day.az/world/1538068.html Молдова закрыла свое воздушное пространство
Молдова закрыла свое воздушное пространство
В Молдове закрыли воздушное пространство без объяснений причин.
Об этом сообщает 14 февраля заявила авиакомпании Air Moldova в соцсетях, Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Уточняется, что все запланированные рейсы были отменены. В авиакомпании отметили, что ожидают возобновления полетов, однако не уточнили сроки. Международный аэропорт Кишинева и власти страны пока никак не прокомментировали ситуацию.
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