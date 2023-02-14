Молдова закрыла свое воздушное пространство

В Молдове закрыли воздушное пространство без объяснений причин.

Об этом сообщает 14 февраля заявила авиакомпании Air Moldova в соцсетях, Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что все запланированные рейсы были отменены. В авиакомпании отметили, что ожидают возобновления полетов, однако не уточнили сроки. Международный аэропорт Кишинева и власти страны пока никак не прокомментировали ситуацию.