Построившая «Титаник» компания возобновит работу

Судостроительная верфь Harland and Wolff в Белфасте, на которой в 1912 году был построен "Титаник", возобновит работу, пишет Financial Times.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, три года назад британский бизнесмен Джон Вуд выкупил верфь за шесть миллионов фунтов (7,3 миллиона долларов). По его словам, в январе компания заключила контракт стоимостью 1,6 миллиарда фунтов (около 1,8 миллиарда долларов) с консорциумом во главе с испанской судостроительной компанией Navantia на строительство трех военно-транспортных судов.

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