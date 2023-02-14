https://news.day.az/world/1538094.html Сильное землетрясение в Румынии
Сильное землетрясение в Румынии
Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано во вторник в Румынии.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологичейский центр.
Эпицентр находился на расстоянии 56 км к северо-востоку от города Дробета-Турну-Северин, в котором проживают 102 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 40 км.
Сообщения о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступали.
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