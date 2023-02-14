Сильное землетрясение в Румынии

Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано во вторник в Румынии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологичейский центр.

Эпицентр находился на расстоянии 56 км к северо-востоку от города Дробета-Турну-Северин, в котором проживают 102 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 40 км.

Сообщения о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступали.