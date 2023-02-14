Стало известно, чью корону наденут на жену Карла III во время коронации

Во время коронации королевы-консорта Великобритании Камиллы будет использована корона прабабушки Карла III Марии Текской. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Корону королевы Марии, изготовленную в 1911 году, уже сняли с выставки в лондонском Тауэре для подготовки к коронации, которая состоится 6 мая 2023 года. В корону собираются добавить три редких алмаза из коллекции ювелирных украшений покойной Елизаветы II ("Куллинан III", "Куллинан IV" и "Куллинан V"), дабы отдать ей дань памяти.

Отмечается, что впервые в истории корону наденут на консорта, а не суверенного монарха.