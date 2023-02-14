Новое страшное землетрясение в Турции прогнозируют немецкие учёные

Популярный у туристов Стамбул находится в зоне крайне высокого сейсмического риска, и до страшной катастрофы у Турции осталось не так много времени. Об этом заявили немецкие учёные из Немецкого центра геологических исследований (GFZ) в Потсдаме, которые назвали сроки нового вероятного землетрясение в Стамбуле. "Тысячи погибших в результате подземных толчков на юго-востоке Турции и в Сирии являются страшным предупреждением для Стамбула. Землетрясение магнитудой до 7.4 балла для этого мегаполиса давно назрело", - заявил в немецкой прессе Марко Бонхофф из Немецкого исследовательского центра геонаук (GFZ) в Потсдаме.

Эксперт уверен: следующее крупное землетрясение не за горами, причём оно с большой долей вероятности произойдёт именно в районе Стамбула. "Хотя ситуация в Стамбуле не изменилась в результате последних подземных толчков на юго-востоке, риск для мегаполиса в целом столь же высок, как и в пострадавшем в настоящее время регионе. Средний период повторяемости сильного землетрясения в Стамбуле составляет 250 лет, а последнее крупное землетрясение произошло в 1766 году, так что следующее уже давно назрело", - пояснил немецкий эксперт. Прогноз с точностью до года сделать сложно, но крайне высока вероятность того, что району Стамбула угрожает сильное землетрясение в ближайшие несколько лет или десятилетий.

По данным GFZ, этот регион является частью системы разломов Северной Анатолии, границы большой тектонической плиты, известной разрушительными землетрясениями со многими жертвами. Причём основная ветвь разлома проходит всего в 20 километрах к югу от Стамбула ниже Мраморного моря. "Таким образом, сильное землетрясение будет иметь разрушительные последствия", - заявил г-н Бонхофф. Эксперт пояснил, что ближайшим ударом до сих пор было землетрясение недалеко от города Измит, в 80 километрах от Стамбула, в 1999 году, в результате которого погибло более 17 000 человек.

"Область ниже Мраморного моря - единственная область всей границы Северо-Анатолийской плиты, которая не активировалась более 250 лет", - говорит Бонхофф. И есть много признаков того, что в ней накопилась большая напряженность.

При этом ситуацию может усугубить геологическое сложение грунта под Стамбулом. "Юго-западная часть лежит не на твердом грунте вроде гранита, а на высохшей лагуне, На мягком грунте может наблюдаться сильное усиление движений грунта, иногда вместе с эффектами разжижения. Оба наносят больший урон", - заявили немецкие исследователи. Эта же особенность может помешать возможности вовремя поднять тревогу - из-за небольшого расстояния до границы плиты, время предупреждения может не дотянуть и до нескольких секунд.

Турецкие исследователи в свою очередь уверяют, что при всех этих рисках "для предотвращения трагических последствий сделано крайне мало". Власти не отремонтировали старые дома и не сделали их сейсмостойкими, да и постройки нового века зачастую небезопасны. "Архитекторы, строительные компании и другие ответственные лица часто игнорировали этические принципы и моральные ценности и действовали, движимые жаждой наживы. Соответственно, для Стамбула следует ожидать катастрофических последствий", - припугнули эксперты. При этом они уверяют, что "великое землетрясение в Стамбуле обязательно произойдет". "Это только вопрос времени", - заявили немцы.