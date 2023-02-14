Финляндия оценила проблему с безопасностью в Европе

МВД Финляндии назвало ситуацию с безопасностью в стране и Европе самой серьезной со времен холодной войны. Об этом сообщается в опубликованном отчете министерстве о национальных рисках за 2023 год, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Ситуация с безопасностью в Европе и в Финляндии стала более серьезной, и ее труднее предсказать, чем когда-либо со времен холодной войны", - говорится в документе.