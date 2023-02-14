https://news.day.az/world/1538100.html Финляндия оценила проблему с безопасностью в Европе
Финляндия оценила проблему с безопасностью в Европе
МВД Финляндии назвало ситуацию с безопасностью в стране и Европе самой серьезной со времен холодной войны. Об этом сообщается в опубликованном отчете министерстве о национальных рисках за 2023 год, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Ситуация с безопасностью в Европе и в Финляндии стала более серьезной, и ее труднее предсказать, чем когда-либо со времен холодной войны", - говорится в документе.
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