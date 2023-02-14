До конца месяца в зоне землетрясения начнутся строительные работы.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал министр городского развития и изменения климата Турции Мурат Курум.

По его словам, на сегодня в 10 провинциях Турции, пострадавших от землетрясения, изучена ситуация, связанная с состоянием 307 тысяч 763 зданий.

"Мы определили, что разрушены 41 791 здание, что означает примерно 190 172 мест для проживания или ведения трудовой деятельности. При этом невозможно войти в дома, пострадавшие в средней степени, предварительно не укрепив их, а сильно поврежденные здания будут снесены. До конца месяца в зоне землетрясения начнутся строительные работы", - сказал Курум.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 31 974 человек.