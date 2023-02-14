В Белом доме объяснили обнаружение большого числа летающих объектов над США

Обнаружение большого количества летательных аппаратов над США в последние дни объясняется перенастройкой радаров, из-за чего они стали более чувствительны объектам меньших размеров. Об этом рассказал координатор стратегических коммуникаций в американском совете национальной безопасности Джон Кирби в интервью ABC News.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, он отметил, что из-за обнаружения первого "шпионского шара" над территорией США сотрудники североамериканского командования ПВО (NORAD) перенастроили параметры радиолокационных систем на менее крупные объекты.

"Возможно из-за повышения чувствительности радаров мы сейчас наблюдаем увеличение числа объектов", - сказал Кирби.

Появление неопознанных воздушных шаров над территорией США стало в последнее время регулярным. Накануне истребитель ВВС США поразил ракетой класса "воздух-воздух" очередной воздушный объект над озером Гурон по приказу президента США Джо Байдена.