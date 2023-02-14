Истребители подняли в Румынии для проверки подозрительного метеозонда

В пресс-службе министерства обороны Румынии заявили, что система воздушного наблюдения ВВС страны обнаружила подозрительный метеозонд в румынском воздушном пространстве, на проверку были отправлены истребители, но ничего не нашли. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что небольшая воздушная цель с характеристиками метеозонда была обнаружена приблизительно в 12:30 (13:30 мск) на высоте порядка 11 тыс. метров в национальном воздушном пространстве на юго-востоке страны.

"Два самолета МиГ-21 LanceR боевой службы Воздушной полиции под командованием НАТО были подняты с земли и отправлены в район обнаружения "воздушной цели", - говорится в заявлении румынского оборонного ведомства.

В министерстве подчеркнули, экипажи двух самолетов не подтвердили наличие воздушной цели. Самолеты находились в этом районе примерно 30 минут, после чего вернулись на авиабазу.