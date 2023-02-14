Полиция Берна оцепила центральную площадь города

Сотрудники полиции швейцарской столицы Берна проводят масштабную операцию из-за подозрительного поведения мужчины в автомобиле.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Berner Zeitung.

Отмечается, что дороги вокруг здания Федерального собрания страны были перекрыты. Еще несколько зданий, включая это, были эвакуированы.

Также стало известно, что полиция задержала данного подозрительного человека, имеющего боевую экипировку.