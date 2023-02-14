Жителей Турции начали оповещать об опасности нового землетрясения, передает корреспондент "Известий" Станислав Григорьев, который работает в Турции после разрушительного землетрясения, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В специальном мобильном приложении всем людям, находящимся на территории Турции, вечером 14 февраля начали приходить уведомления о риске новых подземных толчков, которые постепенно усиливаются.

Толчки мощностью до 3 баллов фиксируются на юго-востоке страны в районе городов Газиантеп и Кахраманмараш, где находился эпицентр разрушительного землетрясения.

Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции с разницей более чем в девять часов произошли два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки были настолько мощные, что сотни афтершоков распространились на десять провинций и даже несколько соседних стран, включая Сирию.