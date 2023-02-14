Очередное НЛО заметили в небе над Китаем

У берегов провинции Шаньдун на востоке Китая обнаружили неопознанный летающий объект (НЛО).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание Global Times.

По информации газеты, бюро морского развития городского уезда Цзимо города Циндао распространило уведомление, в котором сказано об обнаружении неопознанного летающего объекта в акватории городского округа Жичжао.

В бюро также заявили, что объект планируют сбить. В связи с этим рыбаков и других жителей попросили соблюдать правила техники безопасности. Также граждан призвали сфотографировать НЛО, если он упадет рядом с лодкой.