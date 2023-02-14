Семьям погибших в результате землетрясения будет предоставлено 100 тыс. лир

Cемьям погибших в результате землетрясения в Турции предоставляется 100 000 лир.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы предоставляем 100 000 лир родственникам тех, кто погиб во время землетрясения, на их неотложные нужды. Мы окажем дополнительную поддержку нашим гражданам в соответствии с потребностями, которые возникнут в ближайшие дни", - добавил Эрдоган.