Пожар на ж/д предприятии в Московской области

В Коломне вспыхнул крупный пожар на территории предприятия по ремонту железнодорожных составов, сообщает Day.Az со ссылкой на сообщение прокуратуры Московской области.

Сегодня вечером на территории предприятия загорелось административное здание. Площадь пожара составила около 900 квадратных метров. На месте работают спасатели, есть угроза распространения огня.

Прокуратура начала проверку. На месте ЧП работают правоохранители и сотрудники спецслужб, также туда выехал прокурор Коломны Александр Рубанов.

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