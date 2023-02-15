Столтенберг оставил запись в книге соболезнований в связи с землетрясением в Турции

Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетил постпредство Турции при Североатлантическом альянсе и выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате землетрясений на юге страны.

Об этом сообщила в Twitter официальный представитель альянса Оана Лунгеску, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".

Глава блока сделал запись в книге соболезнований.

"Столтенберг оставил запись в книге соболезнований в постпредстве Турции при НАТО. НАТО всецело солидарна с нашим союзником Турцией. Наши мысли с турецким народом после разрушительных землетрясений", - написала Лунгеску.