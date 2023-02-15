https://news.day.az/world/1538182.html Столтенберг оставил запись в книге соболезнований в связи с землетрясением в Турции
Столтенберг оставил запись в книге соболезнований в связи с землетрясением в Турции
Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетил постпредство Турции при Североатлантическом альянсе и выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате землетрясений на юге страны.
Об этом сообщила в Twitter официальный представитель альянса Оана Лунгеску, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".
Глава блока сделал запись в книге соболезнований.
"Столтенберг оставил запись в книге соболезнований в постпредстве Турции при НАТО. НАТО всецело солидарна с нашим союзником Турцией. Наши мысли с турецким народом после разрушительных землетрясений", - написала Лунгеску.
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