Кастрюлю со $150 тыс. нашли при разборе завалов в Турции

Во время разбора завалов после землетрясения в Турции российские спасатели нашли кастрюлю, наполненную 100-долларовыми купюрами на общую сумму 150 тысяч долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, все деньги были переданы турецкой полиции. Согласно последним данным, в результате землетрясений в Турции и Сирии погибли более 37 тысяч человек.

14 февраля стало известно, что в Турции произошла серия новых подземных толчков. По словам сейсмологов, это отголоски разрушительных землетрясений 6 февраля.

До сих пор под завалами находят выживших. В Кахраман-Мараше через 205 часов после удара стихии из-под обломков здания извлекли пострадавшую, она жива. На десятые сутки после обрушения домов в провинции Хатай спасены еще две женщины. МЧС России сообщило о завершении поисковых работ в Турции и Сирии, сотрудники ведомства извлекли из руин и оказали экстренную помощь сотням пострадавших и теперь возвращаются домой.

Катастрофические землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли на юго-востоке Турции 6 февраля. Подземные толчки были настолько мощные, что сотни афтершоков распространились на десять провинций и даже несколько соседних стран, включая Сирию.

По последним данным, в Турции погибло более 35 тысяч человек. Пострадавших насчитывается свыше 158 тысяч. Ранее западные СМИ опубликовали расчеты, согласно которым из-за катаклизма экономика страны потеряла 84 миллиарда долларов.