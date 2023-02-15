https://news.day.az/world/1538197.html В Сирии объявили о завершении спасательных работ в стране
В Сирии объявили о завершении спасательных работ в стране
Силы гражданской обороны Сирии во вторник вечером объявили об окончании работ по поиску выживших после мощнейшего землетрясения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Таким образом, спасательная операция в Сирии официально завершилась.
Напомним, общее количество погибших при землетрясении на подконтрольных сирийскому правительству территориях достигло 1414 человек, пострадали 2357.
При этом данные с неподконтрольных Дамаску территорий не приводятся.
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