В Сирии объявили о завершении спасательных работ в стране
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Силы гражданской обороны Сирии во вторник вечером объявили об окончании работ по поиску выживших после мощнейшего землетрясения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, спасательная операция в Сирии официально завершилась.

Напомним, общее количество погибших при землетрясении на подконтрольных сирийскому правительству территориях достигло 1414 человек, пострадали 2357.

При этом данные с неподконтрольных Дамаску территорий не приводятся.