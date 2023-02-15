В Сирии объявили о завершении спасательных работ в стране

Силы гражданской обороны Сирии во вторник вечером объявили об окончании работ по поиску выживших после мощнейшего землетрясения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, спасательная операция в Сирии официально завершилась.

Напомним, общее количество погибших при землетрясении на подконтрольных сирийскому правительству территориях достигло 1414 человек, пострадали 2357.

При этом данные с неподконтрольных Дамаску территорий не приводятся.