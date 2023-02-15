https://news.day.az/world/1538212.html Тысячи людей вышли на антиправительственную акцию протеста в Албании - ВИДЕО
Тысячи людей вышли на антиправительственную акцию протеста в Албании - ВИДЕО
В Тиране, столице Албании, тысячи людей вышли на антиправительственную акцию протеста.
Они обвиняют премьера и лидера правящей Социалистической партии в коррупции, связях с оргпреступностью, социальном неблагополучии граждан и призывают к отставке.
Между ними и полицией вспыхнули столкновения.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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