Тысячи людей вышли на антиправительственную акцию протеста в Албании

В Тиране, столице Албании, тысячи людей вышли на антиправительственную акцию протеста.

Они обвиняют премьера и лидера правящей Социалистической партии в коррупции, связях с оргпреступностью, социальном неблагополучии граждан и призывают к отставке.

Между ними и полицией вспыхнули столкновения.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.