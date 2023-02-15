https://news.day.az/world/1538219.html Последствия трёх землетрясений в Румынии - ВИДЕО
Последствия трёх землетрясений в Румынии - ВИДЕО
Последствия трёх землетрясений в румынской Олтении магнитудой 5,7, затем 3,4 и 3,5 балла.
Со зданий падала черепица, испуганные люди выбегали на улицы.
В регионе объявлена проверка объектов критической инфраструктуры.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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