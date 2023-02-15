Последствия трёх землетрясений в Румынии
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Последствия трёх землетрясений в румынской Олтении магнитудой 5,7, затем 3,4 и 3,5 балла.

Со зданий падала черепица, испуганные люди выбегали на улицы.

В регионе объявлена проверка объектов критической инфраструктуры.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.