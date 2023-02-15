https://news.day.az/world/1538223.html В Адыямане спасли 77-летнюю женщину спустя 212 часов после землетрясения - ВИДЕО
В Адыямане спасли 77-летнюю женщину спустя 212 часов после землетрясения - ВИДЕО
В турецком Адыямане через 212 часов после землетрясения спасли пожилую женщину.
Как передает Day.Az, cогласно информации, спасателям удалось вызволить из-под завалов здания 77-летнюю Фатму Гюнгор.
Она была доставлена в больницу.
Представляем данные кадры:
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