В Адыямане спасли 77-летнюю женщину спустя 212 часов после землетрясения
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В турецком Адыямане через 212 часов после землетрясения спасли пожилую женщину.

Как передает Day.Az, cогласно информации, спасателям удалось вызволить из-под завалов здания 77-летнюю Фатму Гюнгор.

Она была доставлена в больницу.

Представляем данные кадры: