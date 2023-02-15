https://news.day.az/world/1538231.html Россия пробурила рекордное количество нефтяных скважин
Россия пробурила рекордное количество нефтяных скважин
Российские энергетические компании в 2022 году пробурили рекордное за последние 10 лет количество скважин на своих нефтяных месторождениях, написало агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Всего в 2022 году национальные предприятия пробурили скважин на общую глубину 28 тыс. километров. Общее количество скважин выросло почти на 7% и превысило 7800.
Как написало издание, число новых скважин объясняет восстановление добычи нефти в стране во второй половине 2022 года, даже несмотря на введенные дополнительные ограничения на продажи за границу.
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