На востоке Грузии произошло землетрясение
Землетрясения магнитудой 3,3 произошло на востоке Грузии. Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 00:02 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в 59 километрах от Тбилиси недалеко от села Мамишрали близ города Дманиси на глубине 10 километров.
Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.
Грузия - страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
В феврале 2022 года в Грузии зафиксировано самое сильное за последнее время землетрясение - магнитудой 6,2.
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