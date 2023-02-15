https://news.day.az/world/1538256.html Сильное землетрясение у побережья Новой Зеландии
Сильное землетрясение у побережья Новой Зеландии
Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировано в среду у побережья Новой Зеландии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологичейский центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, эпицентр стихии находился в 40 км к северо-западу от города Парапарауму с населением около 30,6 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 63 км.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре