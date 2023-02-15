Сильное землетрясение у побережья Новой Зеландии

Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировано в среду у побережья Новой Зеландии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологичейский центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр стихии находился в 40 км к северо-западу от города Парапарауму с населением около 30,6 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 63 км.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.