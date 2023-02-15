В Европе заработал временный механизм ограничения цен на газ

В ЕС заработал динамический потолок цен на газ на уровне 180 евро за мегаватт-час (около 2 тысяч долларов за одну тысячу кубометров), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Временный механизм коррекции цен будет запускаться, если в течение трех дней стоимость газа на хабе TTF в Нидерландах превышает 180 евро за мегаватт-час и одновременно оказывается на 35 евро выше, чем средняя стоимость сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке.

Тогда запрету будут подлежать сделки, в которых цена на газ будет на 35 евро за мегаватт-час (около 370 долларов за тысячу кубометров) выше ориентировочной стоимости СПГ, основанной на корзине основных международных хабов. Ограничение с момента активации должно действовать 20 дней.

Механизм может быть отменен, если наступит дефицит газа в Европе. В частности, он прекратит свое действие, если спрос на газ увеличится на 15 процентов за месяц или на 10 процентов в течение двух месяцев, а также при сильном снижении импорта СПГ или сокращении объема торгов на хабе TTF в Нидерландах.