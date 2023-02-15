https://news.day.az/world/1538267.html В Швеции допустили вступление в НАТО после Финляндии
В Швеции допустили вступление в НАТО после Финляндии
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что власти страны рассматривают возможность вступления в НАТО отдельно от Финляндии. Об этом сообщило агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Премьер допустил вступление страны в НАТО после Финляндии и подчеркнул, что это предположение "вызывает сожаление". В то же время Кристерссон сказал, что не считает такой вариант провалом. "Это результат решений Турции", - заключил он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре