В Швеции допустили вступление в НАТО после Финляндии

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что власти страны рассматривают возможность вступления в НАТО отдельно от Финляндии. Об этом сообщило агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Премьер допустил вступление страны в НАТО после Финляндии и подчеркнул, что это предположение "вызывает сожаление". В то же время Кристерссон сказал, что не считает такой вариант провалом. "Это результат решений Турции", - заключил он.