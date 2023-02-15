В некоторых регионах поисковые работы завершены - Чавушоглу
В настоящее время поисково-спасательные работы в зоне землетрясения в Турции осуществляют 7 606 человек из 76 стран.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Он отметил, что еще две страны направят специалистов в зону стихийного бедствия для поисково-спасательных работ.
"Есть группы, которые уже завершили свою деятельность. Составы из 12 стран уже вернулись обратно. В некоторых регионах завершены поисково-спасательные работы. В настоящее время мы в основном занимаемся работами по размещению людей в приюты", - сказал Чавушоглу.
Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.
В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.
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