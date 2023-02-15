В ООН рассчитывают на продление зерновой сделки

Реализация зерновой сделки должна быть продлена после истечения в марте срока ее действия. Об этом заявил на пресс-конференции в Женеве в среду заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Глобальный Юг нуждается в том, чтобы эта операция продолжалась", - сказал он, добавив, что действие черноморской зерновой инициативы "не должно завершиться в середине марта". "Я надеюсь, и фактически я уверен, что она будет продлена", - отметил Гриффитс, пояснив, что это необходимо для "международной гуманитарной безопасности".

Заместитель генсека ООН подчеркнул, что "очень важно", чтобы выполнялись также договоренности о поставках российских удобрений на мировой рынок. Он дал понять, что в решении этого вопроса имеются сложности. "Гораздо больше нужно сделать для этого [снятия препятствий для поставок российских удобрений]", - констатировал Гриффитс.