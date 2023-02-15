Более 50,5 тыс. зданий подлежат сносу после землетрясения в Турции

Министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Мурат Курум заявил, что в зоне землетрясения выявлено свыше 50,5 тыс. зданий, которые необходимо снести в срочном порядке. Об этом он сообщил в эфире телеканала TRT Haber, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Было обследовано 1 856 864 самостоятельных единиц в 387 346 зданий", - отметил турецкий министр.

Курум добавил, что в деятельности по оценке ущерба, принесенного землетрясением, участвуют 7,1 тыс. человек. По данным исследования, в турецких населенных пунктах сносу подлежат 50 576 зданий.