https://news.day.az/world/1538307.html Более 50,5 тыс. зданий подлежат сносу после землетрясения в Турции - министр
Более 50,5 тыс. зданий подлежат сносу после землетрясения в Турции - министр
Министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Мурат Курум заявил, что в зоне землетрясения выявлено свыше 50,5 тыс. зданий, которые необходимо снести в срочном порядке. Об этом он сообщил в эфире телеканала TRT Haber, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Было обследовано 1 856 864 самостоятельных единиц в 387 346 зданий", - отметил турецкий министр.
Курум добавил, что в деятельности по оценке ущерба, принесенного землетрясением, участвуют 7,1 тыс. человек. По данным исследования, в турецких населенных пунктах сносу подлежат 50 576 зданий.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре