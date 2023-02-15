Чудо на 10-й день землетрясения

На 10-й день разрушительного землетрясения в Кахраманмараше, Турция, была спасена 42-летняя женщина.

Как передает Day.Az, спустя 222 часа после землетрясения из-под завалов удалось спасти Мелике Имамоглу. Спасатели пришли к выводу, что женщина жива и с помощью специнструментов проложили туннель и сумели вытащить ее из-под завалов. Женщина, прибывающая в сознании была немедленно доставлена в больницу. О состоянии её здоровья станет известно после детального обследования.

Отметим, что М.Имамоглу стала человеком, спасённым в рекордно долгий срок после землетрясения. Поисково-спасательные работы продолжаются.