Лавров раскрыл детали обновленной концепции внешней политики России

Речь в обновленной внешнеполитической концепции РФ пойдет о необходимости прекратить доминирование Запада в международной жизни, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает Day.Az со ссылкой на Дума ТВ.

"В обновленной нашей внешнеполитической концепции речь пойдет уже о необходимости прекратить монополию Запада на формирование рамок международной жизни, которые должны впредь определяться не в его эгоистических интересах, а на справедливой, универсальной основе баланса интереса, как того требует Устав ООН, закрепивший принцип суверенного равенства всех государств", - сказал он в среду на правительственном часе в Госдуме.

Лавров добавил, что Запад "одержим" стремлением к однополярному мироустройству и "грубо попирает" принцип суверенного равенства стран. "США и их союзники одержимы маниакальным стремлением возродить неоколониальное, однополярное мироустройство, помешать объективному процессу формирования и возвышения новых мировых центров. И все это в надежде и далее, как отметил президент [РФ Владимир] Путин, выступая в Кремле 30 сентября прошлого года, "собирать с человечества настоящую дань, извлекать ренту гегемона", - заявил министр.