https://news.day.az/world/1538335.html Сенат Мексики огорчил армян - ВИДЕО
Сенат Мексики огорчил армян - ВИДЕО
14 февраля президент Сената Мексики Алехандро Армента Миер, выступив на очередном заседании Сената, сделал заявление относительно принятия ранее пункта о признании "геноцида армян".
Об этом Day.Az сообщили в посольстве Азербайджана в Мексике.
Было отмечено, что он заявил о том, что мексиканское государство и правительство не признают понятия "геноцид армян", и что сенат Мексики всегда выступает за урегулирование конфликтов путем переговоров и мирного решения.
Представляем вашему вниманию видео выступления президента мексиканского Сената:
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