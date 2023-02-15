Сенат Мексики огорчил армян

14 февраля президент Сената Мексики Алехандро Армента Миер, выступив на очередном заседании Сената, сделал заявление относительно принятия ранее пункта о признании "геноцида армян".

Об этом Day.Az сообщили в посольстве Азербайджана в Мексике.

Было отмечено, что он заявил о том, что мексиканское государство и правительство не признают понятия "геноцид армян", и что сенат Мексики всегда выступает за урегулирование конфликтов путем переговоров и мирного решения.

Представляем вашему вниманию видео выступления президента мексиканского Сената: