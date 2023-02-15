Калифорниец выиграл в лотерее рекордные $2 млрд

Эдвин Кастро из Калифорнии выиграл рекордный приз в лотерее в размере $2 млрд. Об этом пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мужчина купил лотерейный билет, с которым 8 ноября выиграл рекордный джекпот Powerball в размере $2,04 млрд. Вместо того, чтобы получать деньги постепенно в течение 29 лет, он выбрал немедленную единовременную выплату в размере более $997,6 млн.

Кастро отклонил приглашение принять участие в пресс-конференции, организованной во вторник официальными представителями лотереи в Калифорнии, но по закону имена победителей калифорнийских лотерей должны быть обнародованы.

Победитель сказал, что он счастлив, что выигранная им лотерея принесла рекордные $156 млн для государственных школ Калифорнии.

"Я потрясен и в восторге от того, что выиграл в лотерею Powerball. Как человеку, получившему образование в государственной системе образования Калифорнии, мне приятно слышать, что в результате моего выигрыша школьная система также получает значительные выгоды", - сообщил он.

Кастро купил свой счастливый билет в магазине Joe's Service Center в Альтадене. Владелец магазина, Джо Чахайед, получил премию в размере $1 млн за продажу выигрышного билета.