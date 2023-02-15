https://news.day.az/world/1538351.html Сильный шторм со снегом в Лас-Вегасе - ВИДЕО
Сильный шторм со снегом в Лас-Вегасе - ВИДЕО
В американском Лас-Вегасе сильный шторм со снегом: туристов просят не выходить из казино, чтобы не замерзнуть.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На дорогах города пробки. Жители пригородов обрывают телефоны экстренных служб - просят помощи и инструкции, что им делать в такую непогоду.
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