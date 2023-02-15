Сильный шторм со снегом в Лас-Вегасе

В американском Лас-Вегасе сильный шторм со снегом: туристов просят не выходить из казино, чтобы не замерзнуть.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На дорогах города пробки. Жители пригородов обрывают телефоны экстренных служб - просят помощи и инструкции, что им делать в такую непогоду.