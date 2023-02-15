Сильный шторм со снегом в Лас-Вегасе
5 ilədək dəyişməz 14,5%-dən zaminsiz, komissiyasız 40 000 manatadək kredit

В американском Лас-Вегасе сильный шторм со снегом: туристов просят не выходить из казино, чтобы не замерзнуть. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На дорогах города пробки. Жители пригородов обрывают телефоны экстренных служб - просят помощи и инструкции, что им делать в такую непогоду.