Филиппины и США проведут совместные военные учения

Соединенные Штаты и Филиппины проведут в этом году самые крупные с 2015 года совместные военные учения. Об этом в среду сообщило агентство Рейтер со ссылкой на генерала сухопутных войск Филиппин Ромео Бронера, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, ежегодные маневры Balikatan 2023 пройдут во втором квартале 2023 года, в них примут участите более 9 тыс. военнослужащих. "Все эти учения, которые мы проводим, являются ответом на все виды угроз, с которыми мы можем столкнуться в будущем, как техногенные, так и природные", - сказал Бронер.

Учения Balikatan пройдут в стране в 38-й раз. В 2022 году в двухнедельных маневрах, которые состоялись в сокращенном формате, приняли участие 3,8 тыс. филиппинских и 5,1 тыс. американских военнослужащих. Как отмечает агентство, в 2015 году в учениях приняли участие более 11 тыс. военнослужащих обеих стран.

В феврале Вашингтон и Манила достигли соглашения о получении американскими военными доступа на четыре новые филиппинские базы и договорились углублять двустороннее сотрудничество в целях укрепления оборонного потенциала.