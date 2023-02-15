Госдолг Италии установил новый рекорд

Размер государственного долга Италии в прошлом году установил новый рекорд, а на конец года он превысил 2,76 триллиона евро. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду центробанк страны.

По данным регулятора, на 31 декабря 2022 года суверенная задолженность составила более 2,762 триллиона евро, что на 84 миллиарда больше, чем годом ранее - тогда этот показатель составлял 150,3% ВВП, - или на 3,14%. При этом исторический максимум был достигнут в октябре, когда госдолг превысил 2,771 триллиона евро.

"Большая беда! При новой монетарной политике ЕЦБ и постоянном повышении учетных ставок бремя государственного долга будет становиться все более серьезной проблемой, о чем свидетельствуют оценки бюджетного управления парламента. Все больше ресурсов будет уходить на выплату процентов по долгу, усугубляя неравенство между теми, кто может позволить себе покупать государственные облигации, и теми, кто не может дотянуть до конца месяца", - заявил в связи с этим президент Национального союза потребителей Италии Массимилиано Дона.

Если разделить госдолг на всех итальянцев, каждый гражданин оказался бы должен 46 635 евро, подчеркнул он.

Местные эксперты отмечают, что в результате всех действий, связанных с ковидными ограничениями, размер госдолга Италии в 2020 году превысил 155% ВВП. Но после их отмены национальная экономика возобновила свой рост, а государственные расходы на поддержку бизнеса и граждан сократились. Однако конфликт в Украине и резкое увеличение цен на энергоносители привели к снижению ВВП, а рост госдолга Италии возобновился и вновь достиг рекордных значений.