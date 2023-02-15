Эмиратская компания доставила первую партию СПГ в Германию

Национальная нефтяная компания Абу-Даби ADNOC доставила в среду первую партию сжиженного природного газа (СПГ) на плавучий терминал в порту Эльбехафен в рамках соглашения с немецкой энергетической компанией RWE. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ADNOC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня ADNOC и RWE объявили об успешной доставке первой партии сжиженного природного газа из Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах на плавучий СПГ-терминал Эльбехафен в немецком Брунсбюттеле", - указано в тексте.

Согласно заявлению ADNOC, объем сжиженного газа, произведенного на острове Дас в Абу-Даби и поставленного в порт Эльбехафен, составляет 137 тыс. куб. м. Это первая в истории партия СПГ, которую Германия получила из ближневосточного региона.

Как отметил исполняющий обязанности генерального директора ADNOC Ахмед Мухаммед аль-Эбри, "успешная доставка первой партии СПГ с Ближнего Востока в Германию демонстрирует, что ОАЭ продолжают тесно сотрудничать со своими стратегическими партнерами, обеспечивая ответственные, безопасные и устойчивые поставки энергоносителей".

Соглашение о поставках СПГ в Германию между ADNOC и RWE было достигнуто в ходе визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Абу-Даби, который состоялся в сентябре 2022 года. Тогда компании подписали меморандум о взаимопонимании о многолетних поставках СПГ, согласно которому он будет доставляться в Германию с 2023 года. Поставки СПГ от ADNOC в Германию могут осуществляться либо через плавучие, либо через наземные регазификационные терминалы по мере их ввода в эксплуатацию.

В январе 2023 года канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германии удалось преодолеть зависимость от российских энергоносителей. Он напомнил, что в ФРГ уже открылись два мобильных терминала по приему сжиженного газа. Как ожидается, еще две установки для приема СПГ появятся в ближайшие месяцы.