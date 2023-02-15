https://news.day.az/world/1538389.html В AFAD заявили, что землетрясения в Турции вызвали изменения в земной коре
В AFAD заявили, что землетрясения в Турции вызвали изменения в земной коре
Обнародовано количество афтершоков, зафиксированных после землетрясений в Турции.
Как передает Day.Az, об этом сказал представитель AFAD Орхан Татар.
По его словам, после землетрясений зафиксировано 3858 афтершоков.
Он отметил, что во время сильных землетрясений, продолжавшихся до двух минут, в земной коре произошли изменения до 7 метров 30 см.
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