В AFAD заявили, что землетрясения в Турции вызвали изменения в земной коре

Обнародовано количество афтершоков, зафиксированных после землетрясений в Турции.

Как передает Day.Az, об этом сказал представитель AFAD Орхан Татар.

По его словам, после землетрясений зафиксировано 3858 афтершоков.

Он отметил, что во время сильных землетрясений, продолжавшихся до двух минут, в земной коре произошли изменения до 7 метров 30 см.