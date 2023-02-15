В Турции почти 300 человек находятся под следствием из-за провокаций на тему землетрясения

Турецкие власти возбудили дела против 293 владельцев аккаунтов в социальных сетях за распространение дезинформации и провоцирование паники среди населения после разрушительных землетрясений в республике. Об этом в среду сообщило Главное управление безопасности Турции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Выявлены 613 владельцев аккаунтов в соцсетях, в которых содержатся публикации о землетрясениях, считающиеся провокационными и сделанными в целях провоцирования страха и паники. Из них в отношении 293 человек возбуждены судебные разбирательства. По распоряжению генпрокуратуры задержаны 78 подозреваемых, 20 из них арестованы", - сообщила полиция.

Кроме того, власти инициировали блокировку 46 фишинговых сайтов, через которые злоумышленники обманным путем выманивали деньги у граждан, желающих помочь пострадавшим в результате землетрясений. Заморожены криптокошельки, на которые предлагалось перевести активы под видом помощи пострадавшим, и 15 учетных записей в соцсетях, выдающих себя за госучреждения.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались и в соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия. В Турции погибшими числятся более 35 тыс. человек, пострадали более 105 тыс. человек.